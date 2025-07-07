Первая Deus Ex могла стать RPG во вселенной Command & Conquer

К 25-летию Deus Ex её создатель Уоррен Спектор рассказал, что игра могла выйти совсем другой — в виде RPG по вселенной Command & Conquer. Из-за отсутствия финансирования он почти подписал контракт с Westwood.
Изначально Спектор работал над проектом Troubleshooter — игрой о суперкопе Джейке Шутере, которого правительство привлекало к самым опасным операциям. Он хотел уйти от клише вроде космодесантников и магов и создать нечто свежее: гибрид шутера, стелса и RPG. Но в Origin Systems идею не поняли — имя героя казалось смешным, а жанровая смесь вызывала недоверие.
Уоррен Спектор
Разработчики Thief говорили мне: «Дашь игроку оружие — он забудет про стелс». А я не хотел делать просто шутер. Тогда я впервые по-настоящему понял силу слова «нет».
Отчаявшись, он был готов встроить свои идеи во вселенную Command & Conquer, лишь бы выпустить игру. Проект спас Джон Ромеро: его студия Ion Storm поддержала Спектора и дала зелёный свет. Так Troubleshooter превратился в Deus Ex, а Джейк Шутер — в Джей-Си Дентона.
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