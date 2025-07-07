Первая Deus Ex могла стать RPG во вселенной Command & Conquer

К 25-летию Deus Ex её создатель Уоррен Спектор рассказал, что игра могла выйти совсем другой — в виде RPG по вселенной Command & Conquer. Из-за отсутствия финансирования он почти подписал контракт с Westwood. Изначально Спектор работал над проектом Troubleshooter — игрой о суперкопе Джейке Шутере, которого правительство привлекало к самым опасным операциям. Он хотел уйти от клише вроде космодесантников и магов и создать нечто свежее: гибрид шутера, стелса и RPG. Но в Origin Systems идею не поняли — имя героя казалось смешным, а жанровая смесь вызывала недоверие.