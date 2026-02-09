КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Первый фильм-продолжение «Созданного в бездне» выйдет осенью. Смотрим тизер!

Дмитрий Кинский
9 февраля 13:47
82
1 минута на чтение
KADOKAWA опубликовала дебютный тизер-трейлер фильма-продолжения «Созданного в бездне» с подзаголовком «Тайна пробуждения».
Масаюки Кодзима, который работает над франшизой с первого сезона, вернулся в режиссерское кресло. Хидэюки Курата вновь отвечает за сценарий, а Казучика Кисэ и Юка Курода — за дизайн персонажей.
Напомним, в центре сюжета аниме маленькая девочка-сирота по имени Рико, которая вместе с загадочным мальчиком-роботом отправляется в Бездну — единственное неисследованное место в мире, где обитают самые разные монстры.
Лента выйдет осенью 2026 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

