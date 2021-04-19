Первый тизер боевика «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

Marvel Studios наконец-то выпустила трейлер одного из ожидаемых супергеройских проектов — «Шан-Чи и Легенду десяти колец».

В центре сюжета — юноша и мастер боевых искусств Шан-Чи, который внедряется в тайную террористическую организацию «Десять колец». Там он надеется найти ответы на вопросы о своём прошлом, а также выведать секреты этой организации.

Тизер

Дубляж

Постер

Впервые «Десять колец» упомянул Мандарин в «Железном человеке 3». А теперь нам обещают показать настоящего Мандарина, который управляет «Десятью кольцами».

Картина входит в четвёртую фазу Киновселенной Marvel.

Главную роль исполнил Симу Лю. В фильме также снялись Аквафина, Тони Люн, Мишель Йео и другие.

«Шан-Чи» запланирован на 3 сентября (в России — 2 сентября).