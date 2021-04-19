Первый тизер боевика «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

Marvel Studios наконец-то выпустила трейлер одного из ожидаемых супергеройских проектов — «Шан-Чи и Легенду десяти колец».
В центре сюжета — юноша и мастер боевых искусств Шан-Чи, который внедряется в тайную террористическую организацию «Десять колец». Там он надеется найти ответы на вопросы о своём прошлом, а также выведать секреты этой организации.
Тизер
Дубляж
Постер
Впервые «Десять колец» упомянул Мандарин в «Железном человеке 3». А теперь нам обещают показать настоящего Мандарина, который управляет «Десятью кольцами».
Картина входит в четвёртую фазу Киновселенной Marvel.
Главную роль исполнил Симу Лю. В фильме также снялись Аквафина, Тони Люн, Мишель Йео и другие.
«Шан-Чи» запланирован на 3 сентября (в России — 2 сентября).
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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