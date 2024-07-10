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    Первый тизер-трейлер второго сезона «Разделения»

    10 июля 2024
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    10.07.2024
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    Первый тизер-трейлер второго сезона «Разделения»

    Apple TV+ выпустил тизер-трейлер второго сезона антиутопической драмы «Разделение» (или Severance в оригинале).

    По сюжету корпорация Lumon практикует разделение личности для пущей эффективности сотрудников. Благодаря этому на работе они не отвлекаются на личную жизнь, а за пределами офиса — ничего не помнят о работе.

    Главную роль в сериале исполняет звезда «Парков и зон отдыха» и «Мастеров вечеринок» Адам Скотт.

    Премьера состоится 17 января 2025 года.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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