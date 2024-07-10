Первый тизер-трейлер второго сезона «Разделения»

Apple TV+ выпустил тизер-трейлер второго сезона антиутопической драмы «Разделение» (или Severance в оригинале).

По сюжету корпорация Lumon практикует разделение личности для пущей эффективности сотрудников. Благодаря этому на работе они не отвлекаются на личную жизнь, а за пределами офиса — ничего не помнят о работе.

Главную роль в сериале исполняет звезда «Парков и зон отдыха» и «Мастеров вечеринок» Адам Скотт.

Премьера состоится 17 января 2025 года.