Первый трейлер фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли

Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма-приквела «Чарли и шоколадной фабрики» под названием «Вонка».

Картина расскажет о том, как величайший в мире изобретатель и фокусник открыл собственную шоколадную фабрику.

Режиссером выступает Пол Кинг, известный по фильмам о медвежонке Паддингтоне. А главную роль исполнил звезда «Дюны» Тимоти Шаламе.

Премьера состоится 15 декабря.