Первый трейлер «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой

Universal Pictures наконец-то опубликовала первый трейлер мистического триллера «Прошлой ночью в Сохо».

В центре сюжета молодая девушка, которая попадает в Лондон 1960-х и сталкивается со своим кумиром. Однако вскоре героиня осознает, что она — заложница в чужом теле.

За постановку отвечает режиссер «Малыша на драйве» Эдгар Райт, а главные роли в фильме исполнили Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо») и Мэтт Смит («Доктор Кто».

В России картина выйдет 3 ноября.

Трейлер

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