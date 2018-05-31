В стане слухов и новостей о сольнике Бэтмене от Мэтта Ривза прибавление. На этот раз Джастин Кролл из Variety сообщает, что Пингвин может стать главным злодеем картины.

Take this with a grain of salt as things are constantly changing in the DCEU but I'm hearing the Penguin is possibly the choice to play the main villain in THE BATMAN. Sources add even if Reeves decide to go another route the studio could then make him the main villain in BOP — Justin Kroll (@krolljvar) May 30, 2018

Отнеситесь к этому со скепсисом, потому что планы киновселенной DC постоянно меняются, но есть слухи, что Пингвин станет главным злодеем в «Бэтмене». Источники добавляют, что даже если Мэтт Ривз решит пойти по другому пути, студия могла бы сделать его [Пингвина] главным злодеем фильма «Хищные птицы».

«Хищные птицы» — фильм о команде героинь из комиксов о Бэтмене, который снимет Кэти Янь. Его дата выхода неизвестна. Съёмки «Бэтмена» в данный момент ещё не начались — новый режиссёр решил переработать сценарий. Главную роль исполнит Бен Аффлек (хотя периодически ходят слухи о его уходе), ранее успевший побывать режиссёром и сценаристом фильма.