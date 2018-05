В стане слухов и новостей о сольнике Бэтмене от Мэтта Ривза прибавление. На этот раз Джастин Кролл из Variety сообщает, что Пингвин может стать главным злодеем картины.

Take this with a grain of salt as things are constantly changing in the DCEU but I'm hearing the Penguin is possibly the choice to play the main villain in THE BATMAN. Sources add even if Reeves decide to go another route the studio could then make him the main villain in BOP

— Justin Kroll (@krolljvar) May 30, 2018