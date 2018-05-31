В стане слухов и новостей о сольнике Бэтмене от Мэтта Ривза прибавление. На этот раз Джастин Кролл из Variety сообщает, что Пингвин может стать главным злодеем картины.

Отнеситесь к этому со скепсисом, потому что планы киновселенной DC постоянно меняются, но есть слухи, что Пингвин станет главным злодеем в «Бэтмене». Источники добавляют, что даже если Мэтт Ривз решит пойти по другому пути, студия могла бы сделать его [Пингвина] главным злодеем фильма «Хищные птицы».

«Хищные птицы» — фильм о команде героинь из комиксов о Бэтмене, который снимет Кэти Янь. Его дата выхода неизвестна. Съёмки «Бэтмена» в данный момент ещё не начались — новый режиссёр решил переработать сценарий. Главную роль исполнит Бен Аффлек (хотя периодически ходят слухи о его уходе), ранее успевший побывать режиссёром и сценаристом фильма.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова

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