«Пиратство — не для всех»: полноценный трейлер комедии «Наш флаг означает смерть»

HBO Max представил полноценный трейлер пиратской комедии «Наш флаг означает смерть», которая вдохновлена историей реального аристократа Стида Боннета, который решил податься в пираты-джентльмены. Судьба Боннета меняется, когда он сталкивается с легендарным пиратом Чёрной бородой.
Главную роль исполняет Риз Дэрби, известный по «Реальным упырям». Также в сериале появится Тайка Вайтити в образе Черной бороды. Он же снял первый эпизод и выступил продюсером проекта.
Премьера — 3 марта на HBO Max. В России сериал будет показывать «Амедиатека».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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