«Пиратство — не для всех»: полноценный трейлер комедии «Наш флаг означает смерть»

HBO Max представил полноценный трейлер пиратской комедии «Наш флаг означает смерть», которая вдохновлена историей реального аристократа Стида Боннета, который решил податься в пираты-джентльмены. Судьба Боннета меняется, когда он сталкивается с легендарным пиратом Чёрной бородой.

Главную роль исполняет Риз Дэрби, известный по «Реальным упырям». Также в сериале появится Тайка Вайтити в образе Черной бороды. Он же снял первый эпизод и выступил продюсером проекта.

Премьера — 3 марта на HBO Max. В России сериал будет показывать «Амедиатека».