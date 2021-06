PlayStation купила создателей Returnal. Похоже, Bluepoint на очереди

PlayStation объявила о приобретении финской студии Housemarque, известной по Returnal, Dead Nation и Super Stardust HD, — а еще несколько лет назад она была на грани закрытия!

Сумма сделки между компаниями не раскрывается.

Глава PlayStation Studios Герман Хульст признался, что он большой фанат студии. По его словам, недавний релиз Returnal доказывает, что разработчики обладают невероятным видением, способным создавать запоминающиеся игры.

Один из основателей Housemarque Илари Куиттинен пообещал, что команда продолжит экспериментировать и раздвигать границы современного искусства.

Returnal вышла 30 апреля 2021 года на PS5 — игру очень тепло встретили как критики, так и обычные геймеры. Однако насколько хороши продажи, пока неизвестно.

Тем временем японское подразделение PlayStation по ошибке загрузило в твиттере картинку, согласно которой компания также приобрела студию Bluepoint, ответственную за ремейки Demon’s Souls и Shadow of the Colossus.

..so apparently PlayStation Japan uploaded the wrong image with their first tweet on Housemarque's acquisition, and it actually mentions a Bluepoint acquisition pic.twitter.com/yQBHtLbG5c

— Nibel (@Nibellion) June 29, 2021