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    #конкурсы и премии

    Победители литературной фантастиковедческой премии «Двойная звезда 2022»

    8 октября 2022
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    08.10.2022
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    #конкурсы и премии
    вручена литературная премия «Двойная звезда».

    8 октября в рамках Беляевского фестиваля в Доме культуры г. Пушкина была вручена литературная премия «Двойная звезда». Она присуждается за литературно-критические книги, посвященные фантастическим произведениям и их авторам.

    В номинации «Литературно-критический жанр» в этом году лауреатами стали:

    • Олег Путило, «История волгоградского фэндома» (Волгоград: Волга-Перископ, 2021)
    • Станислав Лем, Рафаил Нудельман, «Лабиринты и маски» (Иерусалим: Млечный путь, 2021)

    Специальной премии удостоились составитель Лин Лобарёв и авторский коллектив спецвыпуска журнала «Мир фантастики. Советская фантастика» (М.: Мир Хобби, 2022)!

    В номинации «Биографический жанр» премия не вручалась.

    В жюри «Двойной звезды 2022» вошли:

    • Сергей Шикарев, литературный критик, журналист, исследователь фантастики, лауреат премии «Двойная звезда»;
    • Мария Черняк, литературовед, доктор филологических наук;
    • Андрей Танайсечук, переводчик, литературовед, доктор филологических наук, лауреат премии «Двойная звезда»;
    • Сергей Соболев, издатель, литературный критик, лауреат премии «Двойная звезда»;
    • Михаил Шавшин, историк, литературный критик, лауреат премии «Двойная звезда»;

    Премия «Двойная звезда» была учреждена в 2014 году оргкомитетом Литературной премии имени Александра Романовича Беляева и премией «Фанткритик». Последнюю в 2020 году заменила Петербургская фантастическая ассамблея. Премия вручается по двум номинациям: биографический жанр и литературно-критический жанр.

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