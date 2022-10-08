Победители литературной фантастиковедческой премии «Двойная звезда 2022»

8 октября в рамках Беляевского фестиваля в Доме культуры г. Пушкина была вручена литературная премия «Двойная звезда». Она присуждается за литературно-критические книги, посвященные фантастическим произведениям и их авторам.

В номинации «Литературно-критический жанр» в этом году лауреатами стали:

Олег Путило, «История волгоградского фэндома» (Волгоград: Волга-Перископ, 2021)

Станислав Лем, Рафаил Нудельман, «Лабиринты и маски» (Иерусалим: Млечный путь, 2021)

Специальной премии удостоились составитель Лин Лобарёв и авторский коллектив спецвыпуска журнала «Мир фантастики. Советская фантастика» (М.: Мир Хобби, 2022)!

В номинации «Биографический жанр» премия не вручалась.

В жюри «Двойной звезды 2022» вошли:

Сергей Шикарев , литературный критик, журналист, исследователь фантастики, лауреат премии «Двойная звезда»;

, литературный критик, журналист, исследователь фантастики, лауреат премии «Двойная звезда»; Мария Черняк , литературовед, доктор филологических наук;

, литературовед, доктор филологических наук; Андрей Танайсечук , переводчик, литературовед, доктор филологических наук, лауреат премии «Двойная звезда»;

, переводчик, литературовед, доктор филологических наук, лауреат премии «Двойная звезда»; Сергей Соболев , издатель, литературный критик, лауреат премии «Двойная звезда»;

, издатель, литературный критик, лауреат премии «Двойная звезда»; Михаил Шавшин, историк, литературный критик, лауреат премии «Двойная звезда»;

Премия «Двойная звезда» была учреждена в 2014 году оргкомитетом Литературной премии имени Александра Романовича Беляева и премией «Фанткритик». Последнюю в 2020 году заменила Петербургская фантастическая ассамблея. Премия вручается по двум номинациям: биографический жанр и литературно-критический жанр.