«Почему вы не помогли с Таносом?»: трейлер «Вечных» отвечает на главный вопрос

Disney выпустила трёхминутный трейлер супергероического эпика «Вечные» (Eternals) обладетльницы премии «Оскар» Хлои Чжао. Ролик почти сразу отвечает на вопрос о том, где же были эти персонажи в то время, когда Земле грозили опасности вроде Таноса.
Оригинал
Дубляж
По сюжету созданная Целестиалами бессмертная инопланетная раса, тайно проживающая на Земле более 7 тысяч лет, должна защитить планету от своих врагов в лице Девиантов. Из-за катастрофы, надвигающейся после щелчка, супергероям предстоит отыскать других себе подобных и остановить конец света.
Постер
Главных героев сыграют Джемма Чан, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие.
Картина выйдет в российском прокате 4 ноября — если фильм опять не перенесут.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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