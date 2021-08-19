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    Новости

    «Почему вы не помогли с Таносом?»: трейлер «Вечных» отвечает на главный вопрос

    19 августа 2021
    19.08.2021
    597
    0 минут на чтение

    Disney выпустила трёхминутный трейлер супергероического эпика «Вечные» (Eternals) обладетльницы премии «Оскар» Хлои Чжао. Ролик почти сразу отвечает на вопрос о том, где же были эти персонажи в то время, когда Земле грозили опасности вроде Таноса.

    Оригинал

    Дубляж

    По сюжету созданная Целестиалами бессмертная инопланетная раса, тайно проживающая на Земле более 7 тысяч лет, должна защитить планету от своих врагов в лице Девиантов. Из-за катастрофы, надвигающейся после щелчка, супергероям предстоит отыскать других себе подобных и остановить конец света.

    Постер

    «Почему вы не помогли с Таносом?»: трейлер «Вечных» отвечает на главный вопрос 1

    Главных героев сыграют Джемма Чан, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие.

    Картина выйдет в российском прокате 4 ноября — если фильм опять не перенесут.

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