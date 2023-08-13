12 августа состоялась премьера фанатского фильма «Человек-паук: Лотос». Он выложен в открытый доступ на YouTube-канале режиссёра Гэвина Дж. Конопа, где каждый может посмотреть картину. Это фанатский проект, снятый на деньги, собранные в ходе краудфандинговой кампании — бюджет составил 102 тыс. евро.
Лента рассказывает о внутренних терзаниях Питера Паркера после смерти Гвен Стейси. Он сомневается, стоит ли продолжать свою супергеройскую карьеру, однако всё меняет встреча с неизлечимо больным ребенком, который восхищается Человеком-пауком.
Зрители встретили проект неоднозначно. На момент публикации фильм собрал 1,6 миллионов просмотров при 110 тыс. лайков и 20 тыс. дизлайков.
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Редактор
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Александр Ремизов
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