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    Премьера фанатского фильма «Человек-паук: Лотос»

    13 августа 2023
    Фото аватара
    13.08.2023
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    Премьера фанатского фильма «Человек-паук: Лотос»

    12 августа состоялась премьера фанатского фильма «Человек-паук: Лотос». Он выложен в открытый доступ на YouTube-канале режиссёра Гэвина Дж. Конопа, где каждый может посмотреть картину. Это фанатский проект, снятый на деньги, собранные в ходе краудфандинговой кампании — бюджет составил 102 тыс. евро.

    Лента рассказывает о внутренних терзаниях Питера Паркера после смерти Гвен Стейси. Он сомневается, стоит ли продолжать свою супергеройскую карьеру, однако всё меняет встреча с неизлечимо больным ребенком, который восхищается Человеком-пауком.

    Зрители встретили проект неоднозначно. На момент публикации фильм собрал 1,6 миллионов просмотров при 110 тыс. лайков и 20 тыс. дизлайков.

    Трейлер

    Фильм

     

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