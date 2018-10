Сегодня с Байконура стартовал корабль «Союз МС-10», который должен был доставить на МКС двух космонавтов и груз. На 119 секунде полёта, как сообщает Интерфакс, произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Причиной аварии, по данным ТАСС, могло стать разрушение второй ступени.

This was the failure point, came at staging. Crew got shook around. Then said they were feeling weightlessness. pic.twitter.com/WPuAOZ6p0F

— Chris B — NSF (@NASASpaceflight) October 11, 2018