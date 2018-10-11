Сегодня с Байконура стартовал корабль «Союз МС-10», который должен был доставить на МКС двух космонавтов и груз. На 119 секунде полёта, как сообщает Интерфакс, произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Причиной аварии, по данным ТАСС, могло стать разрушение второй ступени.

Это момент аварии. Экипаж тряхнуло. Потом они сказали, что чувствовали, будто находятся в невесомости. 

В составе экипажа находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, для которого этот полёт должен был стать первым. Они не пострадали, капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане в 20-25 километрах от города Жезказган. При аварийном спуске экипаж мог испытать перегрузки, которые для опытных космонавтов не критичны.

Госпитализация им не потребовалась. Алексей Овчинин, по сообщению Интерфакса, уже вечером будет дома, а Ник Хейг вернётся в США.

РИА сообщает, что из-за аварии экипаж МКС задержится на станции на неопределённое время. Сейчас там находятся космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и Серина Ауньен из NASA.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
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