Сегодня с Байконура стартовал корабль «Союз МС-10», который должен был доставить на МКС двух космонавтов и груз. На 119 секунде полёта, как сообщает Интерфакс, произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Причиной аварии, по данным ТАСС, могло стать разрушение второй ступени.

This was the failure point, came at staging. Crew got shook around. Then said they were feeling weightlessness. pic.twitter.com/WPuAOZ6p0F — Chris B — NSF (@NASASpaceflight) October 11, 2018

Это момент аварии. Экипаж тряхнуло. Потом они сказали, что чувствовали, будто находятся в невесомости.

В составе экипажа находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, для которого этот полёт должен был стать первым. Они не пострадали, капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане в 20-25 километрах от города Жезказган. При аварийном спуске экипаж мог испытать перегрузки, которые для опытных космонавтов не критичны.

Госпитализация им не потребовалась. Алексей Овчинин, по сообщению Интерфакса, уже вечером будет дома, а Ник Хейг вернётся в США.

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2018

РИА сообщает, что из-за аварии экипаж МКС задержится на станции на неопределённое время. Сейчас там находятся космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и Серина Ауньен из NASA.