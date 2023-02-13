Продолжение НФ-сериала «Невероятные» выйдет на сервисе Tubi в феврале

Продолжение многострадального научно-фантастического сериала Джосса Уидона «Невероятные» (The Nevers) всё-таки увидит свет. Оставшиеся шесть эпизодов проекта покажут на стриминг-сервисе Tubi, который стал пристанищем «слитых» сериалов HBO Max. Сейчас там можно увидеть, например, «Воспитанных волками», «Жену путешественника во времени» и «Мир Дикого Запада». Эти сериалы ранее «списали» с каталога HBO Max.

При этом продолжение «Невероятных» минует HBO Max, сериал выйдет сразу на Tubi тремя блоками:

13 февраля будут доступны 5 первых серий;

14 февраля появятся эпизоды с 6-й п 9-й;

15 февраля выйдут заключительные три серии, с 10-й по 12-ю.

Первая часть сезона, созданная под руководством Джосса Уидона, выходила на HBO Max весной 2021-го. После обвинений в неподобающем поведении, выдвинутых актёрами «Лиги справедливости» и «Баффи» в адрес режиссёра, Уидон покинул «Невероятных» — заканчивать сериал взялась Филиппа Гослетт.

Действие «Невероятных» разворачивалось в викторианской Англии, где уже шесть лет как среди женщин (и иногда мужчин) проявляются сверхспособности. В центре событий оказываются суровая вдова Амелия Тру и изобретательница Пененс Эдейр, которые разыскивают новых людей со сверсилами и оказывают им помощь в своём приюте. Но вскоре дамы начинают раскрывать заговор, способный пролить свет на истинное происхождение необычных способностей.