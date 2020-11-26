Джосс Уидон покинул сериал HBO The Nevers

Об уходе Уидона изданию Variety рассказал представитель HBO. Выход шоу по-прежнему намечен на лето 2021-го. Уидон в сериале занимал должности сценариста, режиссёра, исполнительного продюсера и шоураннера.
Мы расстались с Джоссом Уидоном. Мы по-прежнему с нетерпением ждём будущей премьеры The Nevers.
из заявления HBO
В собственном заявлении Уидон сказал, что покинул сериал в связи с «физическими трудностями, с которыми он столкнулся, связанными с глобальной пандемией». Он также рассказал, что гордится проделанной работой и благодарит съёмочную команду и актёрский состав.
The Never — настоящий труд любви, но после двух лет труда, всё, что я могу предложить — это любовь. Она никуда не исчезнет.
Джосс Уидон, режиссёр
HBO заказал сезон The Nevers ещё в июле 2018 года. Проект описывается как «эпическая научно-фантастическая драма о банде девушек в викторианскую эпоху, которые открывают в себе сверхъестественные способности».
Роли исполнят: Лора Доннелли («Мерлин», «Чужестранка»), Оливия Уильямс («Шестое чувство», «По ту сторону», «Академия Рашмор»), Джеймс Нортон («Доктор Кто», «Война и мир»), Том Райли («Доктор Кто», «Демоны Да Винчи), Энн Скелли («Викинги»), Бен Чаплин («Тонкая красная линия», «Красота по-английский»), Пип Торренс («Проповедник», «Тёмные времена»), Закари Момо («Доктор Сон»), Эми Мэнсон («Т2 Трейнспоттинг», «Однажды в сказке»), Ник Фрост («Трилогия Корнетто»), Рошелль Нил («Смерть в раю», «Папаши»), Элинор Томлинсон («Алиса в Стране чудес», «Иллюзионист») и Денис О’Хэр («Очень страшное кино», «Американская история ужасов»).
По словами самого Уидона, The Nevers — его «самое амбициозное повествование из всех созданных».
Уидон — фигурант внутреннего расследования WarnerMedia (родительская компания HBO), запущенное после обвинений исполнителя роли Киборга Рэя Фишера. Актёр обвинял Уидона в расистских заявлениях, грубости и непрофессиональном поведении на съёмочной площадке. Расследование всё ещё продолжается.
Читайте также
Рэй Фишер заявил, что Уидон вёл себя «грубо» на ·съёмках «Лиги». Продюсер картины это отрицает
Актёр продолжает «топить» режиссёра.
Рэй Фишер: глава DC Films хотел спасти Джеффа Джонса. Warner Bros. это отрицает
Актер не предоставил доказательств для своих обвинений.
Рэй Фишер обвинил Джосса Уидона в «удалении „цветных“ героев из „Лиги Справедливости“»
Актёр продолжает крестовый поход против прошлого режиссёра.
-
Подпишитесь на журнал!
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.