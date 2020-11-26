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    Джосс Уидон покинул сериал HBO The Nevers

    26 ноября 2020
    Кот-император
    26.11.2020
    306
    1 минута на чтение
    Джосс Уидон покинул пост шоураннера сериала HBO The Nevers

    Об уходе Уидона изданию Variety рассказал представитель HBO. Выход шоу по-прежнему намечен на лето 2021-го. Уидон в сериале занимал должности сценариста, режиссёра, исполнительного продюсера и шоураннера.

    Мы расстались с Джоссом Уидоном. Мы по-прежнему с нетерпением ждём будущей премьеры The Nevers.

    из заявления HBO

    В собственном заявлении Уидон сказал, что покинул сериал в связи с «физическими трудностями, с которыми он столкнулся, связанными с глобальной пандемией». Он также рассказал, что гордится проделанной работой и благодарит съёмочную команду и актёрский состав.

    The Never — настоящий труд любви, но после двух лет труда, всё, что я могу предложить — это любовь. Она никуда не исчезнет.

    Джосс Уидон, режиссёр

    HBO заказал сезон The Nevers ещё в июле 2018 года. Проект описывается как «эпическая научно-фантастическая драма о банде девушек в викторианскую эпоху, которые открывают в себе сверхъестественные способности».

    Роли исполнят: Лора Доннелли («Мерлин», «Чужестранка»), Оливия Уильямс («Шестое чувство», «По ту сторону», «Академия Рашмор»), Джеймс Нортон («Доктор Кто», «Война и мир»), Том Райли («Доктор Кто», «Демоны Да Винчи), Энн Скелли («Викинги»), Бен Чаплин («Тонкая красная линия», «Красота по-английский»), Пип Торренс («Проповедник», «Тёмные времена»), Закари Момо («Доктор Сон»), Эми Мэнсон («Т2 Трейнспоттинг», «Однажды в сказке»), Ник Фрост («Трилогия Корнетто»), Рошелль Нил («Смерть в раю», «Папаши»), Элинор Томлинсон («Алиса в Стране чудес», «Иллюзионист») и Денис О’Хэр («Очень страшное кино», «Американская история ужасов»).

    По словами самого Уидона, The Nevers — его «самое амбициозное повествование из всех созданных».

    Уидон — фигурант внутреннего расследования WarnerMedia (родительская компания HBO), запущенное после обвинений исполнителя роли Киборга Рэя Фишера. Актёр обвинял Уидона в расистских заявлениях, грубости и непрофессиональном поведении на съёмочной площадке. Расследование всё ещё продолжается.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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