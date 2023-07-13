«Пути назад нет» — новый трейлер финала третьего сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал новый зрелищный трейлер второй части третьего сезона «Ведьмака».

Это будет последний раз, когда мы увидим Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии. Далее Белого волка будет играть в сериале Лиам Хемсворт.

Премьера состоится 27 июля. В этот день выйдут оставшиеся три эпизода.