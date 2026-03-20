Райан Гослинг ведёт переговоры о роли Призрачного Гонщика в киновселенной Marvel

Актёр Райан Гослинг подтвердил слухи, что его рассматривают на роль Призрачного Гонщика, который должен будет появиться в киновселенной Marvel. Но пока не обещал ничего конкретного:
Райан Гослинг
У нас были кое-какие обсуждения. Но там сложная ситуация.
Призрачный Гонщик, он же Джонни Блейз — герой комиксов Marvel, ездок на мотоцикле, который продал душу и превратился в бессмертного охотника на демонов, сбежавших из ада. Про Гонщика уже сняли серию фильмов, где главную роль сыграл Николас Кейдж, а позже герой появлялся в сериале «Агенты ЩИТа».
