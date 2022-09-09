«Рассказ служанки» завершат на шестом сезоне. В разработку запустили экранизацию «Заветов» — романа-продолжения

На международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера первых эпизодов пятого сезона антиутопии «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс в роли Джун. И в ходе конференции шоураннер проекта Брюс Миллер рассказал, что сериал продлили на шестой сезон — он же станет заключительным.

Кроме того, в разработке уже находится сериал-продолжение «Заветы» — адаптация одноимённого романа писательницы Маргарет Этвуд. Действие книги разворачивается спустя годы после событий «Рассказа служанки», а среди главных героинь — Тётка Лидия, которая измывалась над персонажем первого романа.

Действие «Рассказа» разворачивается в тоталитарной антиутопии, которую возглавляют религиозные консерваторы. В Галааде — бывших США — женщины стали собственностью мужчин. В поздних сезонах героинях удалось пересечь границу и сбежать в Канаду.

Пятый сезон начнёт выходить 14 сентября, покажут сразу два первых эпизода.