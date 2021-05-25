Режиссёр «Годзиллы против Конга» снимет фильм Hardcore по фантастическому комиксу Image

Режиссёр Адам Вингард («Годзилла против Конга», «Тетрадь смерти») снимет для Universal экранизацию фантастического комикса с элементами киберпанк-триллера «Хардкор» (Hardcore).

Первоисточник написали сценаристы Энди Диггл и Брэндон Томас по идее Роберта Киркмана («Неуязвимый», «Ходячие мертвецы») для компании Skybound и издательства Image. Комикс рассказывает о спецагенте Дрейке, который использует особую программу «Хардкор». С её помощью агент может захватывать тело любого человека, что позволяет добраться до нужных целей. Но однажды в ходе выполнения задания кто-то взломал программу, и теперь у Дрейка есть 72 часа в чужом теле, чтобы разобраться что к чему — и врагом может оказаться кто угодно.

Работать с Вингардом будет Уилл Симмонс, который написал сценарий перезапусков «Сонная лощина» и «Внутреннего расследования» для студии Universal. Продюсерами выступают Skybound и компания Вингарда Montauk Chair, Киркман числится исполнительным продюсером.