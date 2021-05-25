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    Новости

    Режиссёр «Годзиллы против Конга» снимет фильм Hardcore по фантастическому комиксу Image

    25 мая 2021
    25.05.2021
    507
    0 минут на чтение
    Режиссёр «Конга против Годзиллы» снимет фильм Hardcore по фантастическому комиксу

    Режиссёр Адам Вингард («Годзилла против Конга», «Тетрадь смерти») снимет для Universal экранизацию фантастического комикса с элементами киберпанк-триллера «Хардкор» (Hardcore).

    Первоисточник написали сценаристы Энди Диггл и Брэндон Томас по идее Роберта Киркмана («Неуязвимый», «Ходячие мертвецы») для компании Skybound и издательства Image. Комикс рассказывает о спецагенте Дрейке, который использует особую программу «Хардкор». С её помощью агент может захватывать тело любого человека, что позволяет добраться до нужных целей. Но однажды в ходе выполнения задания кто-то взломал программу, и теперь у Дрейка есть 72 часа в чужом теле, чтобы разобраться что к чему — и врагом может оказаться кто угодно.

    Работать с Вингардом будет Уилл Симмонс, который написал сценарий перезапусков «Сонная лощина» и «Внутреннего расследования» для студии Universal. Продюсерами выступают Skybound и компания Вингарда Montauk Chair, Киркман числится исполнительным продюсером.

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