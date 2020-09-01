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    Новости

    Riot Games анонсировала еще одну настольную игру по League of Legends

    1 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    01.09.2020
    1176
    0 минут на чтение
    Riot Games анонсировала еще одну настольную игру по League of Legends

    Riot Games представила трейлер еще одной настольной игры по League of Legends, в которую играют все во вселенной Рунтерры, — Tellstones: King’s Gambit.

    Информации о ней крайне мало. Но, судя по ролику, игроки должны запоминать положение камней со знаками и всячески сбивать с толку противника.

    По словам разработчиков, блеф в Tellstones играет важную роль. А чтобы победить, нужно сосредоточиться на игроке, а не на самой игре.

    Дата выхода настольной игры не называется.

    Напомним, в 2016 году Riot Games выпустила другую настолку — кооперативную карточную игру Mechs vs Minions.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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