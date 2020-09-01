Riot Games анонсировала еще одну настольную игру по League of Legends

Riot Games представила трейлер еще одной настольной игры по League of Legends, в которую играют все во вселенной Рунтерры, — Tellstones: King’s Gambit.
Информации о ней крайне мало. Но, судя по ролику, игроки должны запоминать положение камней со знаками и всячески сбивать с толку противника.
По словам разработчиков, блеф в Tellstones играет важную роль. А чтобы победить, нужно сосредоточиться на игроке, а не на самой игре.
Дата выхода настольной игры не называется.
Напомним, в 2016 году Riot Games выпустила другую настолку — кооперативную карточную игру Mechs vs Minions.
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Александр Ляпустин | 06.06.2019
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