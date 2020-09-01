Riot Games анонсировала еще одну настольную игру по League of Legends

Riot Games представила трейлер еще одной настольной игры по League of Legends, в которую играют все во вселенной Рунтерры, — Tellstones: King’s Gambit.

Информации о ней крайне мало. Но, судя по ролику, игроки должны запоминать положение камней со знаками и всячески сбивать с толку противника.

По словам разработчиков, блеф в Tellstones играет важную роль. А чтобы победить, нужно сосредоточиться на игроке, а не на самой игре.

Дата выхода настольной игры не называется.

Напомним, в 2016 году Riot Games выпустила другую настолку — кооперативную карточную игру Mechs vs Minions.