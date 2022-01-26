Российские ученые вживили обезьяне нейроимплант – теперь она видит с закрытыми глазами

Российские ученые провели первую успешную операцию по вживлению зрительного нейроимплант обезьяне. Процедура прошла в НИИ медицинской приматологии Сочи.

Примерно 300 тысяч людей в России слепы. Согласно ученым, мозговой имплант ELVIS может помочь восстановить их зрение. Технология перешла к последнему этапу доклинических испытаний – испытаниям на обезьянах. Над системой нейроимплантов совместно работают лаборатория «Сенсор-тех» и Фонд поддержки слепо-глухих «Со-единение».

В мозг обезьяне вживили чип – матрицу с электродами. Для проведения испытаний выбрали шестилетнего самца павиан. Важно заметить, что проблем со зрением у животного нет.

Операция длилась два часа, отвечал за нее нейрохирург Артур Биктимиров, более 16 лет проводивший сложные операции на мозге. Также в процедуре принимали участие нейрофизиолог, анестезиологи и ветеринары. У павиана нет клички, он хорошо себя чувствует и быстро восстанавливается.

До этого я делал подобные операции на людях, но на животном пришлось впервые. Заранее готовился — приехал за несколько дней, изучал анатомию, посетил вскрытие обезьян, а до этого читал соответствующую литературу. Все прошло по плану. Обезьяна довольная, бегает.

После успеха доклинических испытаний исследователи надеются в скором будущем перейти к работе со слепыми добровольцами. Помимо проверки работы оборудования и электродов целью вживления импланта обезьяне было выяснение хирургических нюансов. К слову, электроды в чипе были разработаны при участии специалистов Сеченского университета. Далее, ученые проверят, насколько хорошо электронное зрение работает у животных, смогут ли они видеть с завязанными глазами только при помощи импланта. Испытания на животных планируется проводить до конца 2023 года.

В ближайшие два года, исследователи планируют установить нейроимплант десяткам обезьян и провести серию поведенческих экспериментов. В одном из них обезьяну научат различать геометрические фигуры до установки импланта. После помещения электродов в зрительную зону коры головного мозга с животным проведут то же самое упражнение, но с завязанными глазами, чтобы оно пользовалось только электронным зрением. Все испытания проводятся в соответствии с международными этическими нормами.

Испытание технологии началось в 2020 году при поддержке фонда «Со-единение». На первом этапе исследований ученые оценивали реакцию мозга грызунов на воздействие электродов. Он успешно завершился, и теперь нейроимплант будет испытываться на более близкому к человеку виде – на обезьянах. Несмотря на то, что первые процедуры по вживлению импланта людям планируются не ранее 2024 года, фонд уже сейчас получает множество заявок на участие в испытаниях.