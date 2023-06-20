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    Новости

    В начале 2024-го выйдет пилот анимационной хоррор-антологии — про духов и еду

    20 июня 2023
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    20.06.2023
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    Компания Robot Playground Media наняла ряд анимационных студий для создания анимационной хоррор-антологии «Банкет для голодных духов» (или A Banquet For Hungry Ghosts в оригинале).

    В основу проекта ляжет бестселлер писательницы китайско-американского происхождения Ин Чанг Компестин.

    Прямо сейчас в производстве находится пилотный эпизод под названием Egg Fried Rice, которую должны выпустить в начале 2024 года.

    Если антологии дадут «зеленый свет», то за каждую из короткометражек будет отвечать отдельная студия:

    • Igloo Studio;
    • Studio Climb;
    • Something Big;
    • Disnosc;
    • Werlen Meyer;
    • Xanthus Animation;
    • И не только.

    За пилотный эпизод отвечает сама Robot Playground Media. Помимо него она должна будет снять еще одну серию.

    Всего будет 10 самостоятельных историй о привидениях, оформленных в виде банкета из десяти блюд с закусками, десертами и так далее. Каждое блюдо представляет собой рассказ об ужасах, которые происходят во время Фестиваля голодных духов.

    Серии, хронометраж которых составит от 13 до 24 минут, будут называться так:

    • Egg Fried Rice;
    • Steamed Dumplings;
    • Sweet and Sour Pork;
    • Hot Pot;
    • Kung Pao Chicken;
    • Peking Duck;
    • Cold Platter;
    • Glutinous Rice Balls;
    • Dim Sum;
    • Long Life Noodles.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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