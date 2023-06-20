В начале 2024-го выйдет пилот анимационной хоррор-антологии — про духов и еду

Компания Robot Playground Media наняла ряд анимационных студий для создания анимационной хоррор-антологии «Банкет для голодных духов» (или A Banquet For Hungry Ghosts в оригинале).
В основу проекта ляжет бестселлер писательницы китайско-американского происхождения Ин Чанг Компестин.
Прямо сейчас в производстве находится пилотный эпизод под названием Egg Fried Rice, которую должны выпустить в начале 2024 года.
Если антологии дадут «зеленый свет», то за каждую из короткометражек будет отвечать отдельная студия:
- Igloo Studio;
- Studio Climb;
- Something Big;
- Disnosc;
- Werlen Meyer;
- Xanthus Animation;
- И не только.
За пилотный эпизод отвечает сама Robot Playground Media. Помимо него она должна будет снять еще одну серию.
Всего будет 10 самостоятельных историй о привидениях, оформленных в виде банкета из десяти блюд с закусками, десертами и так далее. Каждое блюдо представляет собой рассказ об ужасах, которые происходят во время Фестиваля голодных духов.
Серии, хронометраж которых составит от 13 до 24 минут, будут называться так:
- Egg Fried Rice;
- Steamed Dumplings;
- Sweet and Sour Pork;
- Hot Pot;
- Kung Pao Chicken;
- Peking Duck;
- Cold Platter;
- Glutinous Rice Balls;
- Dim Sum;
- Long Life Noodles.
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Александр Ремизов
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