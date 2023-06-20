В начале 2024-го выйдет пилот анимационной хоррор-антологии — про духов и еду

Компания Robot Playground Media наняла ряд анимационных студий для создания анимационной хоррор-антологии «Банкет для голодных духов» (или A Banquet For Hungry Ghosts в оригинале).

В основу проекта ляжет бестселлер писательницы китайско-американского происхождения Ин Чанг Компестин.

Прямо сейчас в производстве находится пилотный эпизод под названием Egg Fried Rice, которую должны выпустить в начале 2024 года.

Если антологии дадут «зеленый свет», то за каждую из короткометражек будет отвечать отдельная студия:

Igloo Studio;

Studio Climb;

Something Big;

Disnosc;

Werlen Meyer;

Xanthus Animation;

И не только.

За пилотный эпизод отвечает сама Robot Playground Media. Помимо него она должна будет снять еще одну серию.

Всего будет 10 самостоятельных историй о привидениях, оформленных в виде банкета из десяти блюд с закусками, десертами и так далее. Каждое блюдо представляет собой рассказ об ужасах, которые происходят во время Фестиваля голодных духов.

Серии, хронометраж которых составит от 13 до 24 минут, будут называться так: