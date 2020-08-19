Саша Барон Коэн должен был сыграть Уорлока в «Новых мутантах»

Режиссер «Новых мутантов» Джош Бун в интервью Nerdist рассказал, что изначально в фильме должен был появиться Уорлок в исполнении Саши Барона Коэна из «Бруно».
Он хотел, чтобы актер сыграл персонажа на манер Энди Серкиса во «Властелине колец» — то есть, подарил герою движения и голос.
Однако постановщик был вынужден отказаться от задумки в связи с ограниченным бюджетом. Перед ним стоял выбор между Уорлоком и Демоном-медведем — именно последний в итоге появится в картине.
Что касается Уорлока, то Бун планировал ввести персонажа в историю в продолжении, однако вряд ли мы его уже когда-нибудь увидим.
Уорлок — пришелец из расы технарей с планеты Квч, которую он покинул в попытках сбежать от своего отца Магуса, жестокого правителя его родного мира.
«Новые мутанты» выйдут в России 3 сентября.
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