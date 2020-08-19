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    Новости

    Саша Барон Коэн должен был сыграть Уорлока в «Новых мутантах»

    19 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    19.08.2020
    2339
    0 минут на чтение
    Саша Барон Коэн должен бы

    Режиссер «Новых мутантов» Джош Бун в интервью Nerdist рассказал, что изначально в фильме должен был появиться Уорлок в исполнении Саши Барона Коэна из «Бруно».

    Он хотел, чтобы актер сыграл персонажа на манер Энди Серкиса во «Властелине колец» — то есть, подарил герою движения и голос.

    Саша Барон Коэн должен бы 1

    Однако постановщик был вынужден отказаться от задумки в связи с ограниченным бюджетом. Перед ним стоял выбор между Уорлоком и Демоном-медведем — именно последний в итоге появится в картине.

    Что касается Уорлока, то Бун планировал ввести персонажа в историю в продолжении, однако вряд ли мы его уже когда-нибудь увидим.

    Уорлок — пришелец из расы технарей с планеты Квч, которую он покинул в попытках сбежать от своего отца Магуса, жестокого правителя его родного мира.

    «Новые мутанты» выйдут в России 3 сентября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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