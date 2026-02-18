Сиквел «Кейпоп-охотниц на демонов» вряд ли выйдет даже в 2029 году

Сопрезидент Sony Pictures Animation Кристин Белсон рассказала, что сиквел «Кейпоп-охотниц на демонов» выйдет не скоро.

Ранее Variety и Bloomberg отмечали, что компания планирует выпустить мультфильм в 2029 году, однако эти ожидания оказались слишком завышенными.

Также Белсон намекнула, что работа над второй частью сверхуспешной картины даже не стартовала.

У нас было много дел в плане получения наград. После всей этой шумихи, наград и больших вечеринок с важными людьми — да. Мы снова соберемся.

Ранее СМИ сообщали, что Netflix хочет снять два сиквела, сериал, лайв-экшен ремейк и другие проекты по «Кейпоп-охотницам на демонов».

