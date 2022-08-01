«Синема парк» и «Формула кино» начали показывать «Миньонов: Грювитация» — и это только начало

По данным «Ведомостей», объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» начала показывать голливудские картины от ушедших из России студий.
В кинотеатрах появились сеансы, на которых показывают сразу несколько фильмов — например, «Миньонов: Грювитация» и «Кощея. Начало».
По словам генерального директора сети Алексея Васясина, в будущем в таком формате будет выпускать любую иностранную картину.
Новым «Миньонам» в России не выдавали прокатного удостоверения. Также неизвестно, откуда кинотеатры взяли копии мультфильма.
«Синема парк» и «Формула кино» будет делиться доходами от продажи объединенных сеансов только с российскими прокатчиками.
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Редактор
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