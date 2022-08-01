«Синема парк» и «Формула кино» начали показывать «Миньонов: Грювитация» — и это только начало

По данным «Ведомостей», объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» начала показывать голливудские картины от ушедших из России студий.

В кинотеатрах появились сеансы, на которых показывают сразу несколько фильмов — например, «Миньонов: Грювитация» и «Кощея. Начало».

По словам генерального директора сети Алексея Васясина, в будущем в таком формате будет выпускать любую иностранную картину.

Новым «Миньонам» в России не выдавали прокатного удостоверения. Также неизвестно, откуда кинотеатры взяли копии мультфильма.

«Синема парк» и «Формула кино» будет делиться доходами от продажи объединенных сеансов только с российскими прокатчиками.