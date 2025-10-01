КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новости

Следующие части Silent Hill будут отличаться от f

Дмитрий Кинский
1 октября 14:24
72
1 минута на чтение
Продюсер Silent Hill Мотои Окамото в рамках выставки Tokyo Game Show 2025 рассказал, что Konami планирует экспериментировать с франшизой Silent Hill.
По его словам, у каждой игры в серии будет уникальный колорит и амбициозный геймплей..
Конечно, это не значит, что каждая будущая игра будет похожа на Silent Hill f.
Также Окамото ожидал, что с учетом многих «сложных» элементов Silent Hill f получит более неоднозначные оценки.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

