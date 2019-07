4 июля в России состоялась премьера «Человека-паука: Вдали от дома». Именно этот фильм закроет третью фазу киновселенной Marvel. Одной из картин следующей фазы станет сиквел «Доктора Стрэнджа».

Портал We got this covered сообщает, что главным антагонистом второй части станет персонаж по имени Кошмар, который был создан Стэном Ли и Стивом Дикто. Этот могущественный демон владеет собственным измерением, где подвергает захваченных им людей мучениям.

Кошмар столкнулся с Доктором Стрэнджем, когда схватил коррумпированного бизнесмена мистера Крэнга, а впоследствии стал похищать в своё измерение людей, чтобы выяснить, как победить волшебника. По данным источника We got this covered, одним из претендентов на эту роль является Мэтт Смит.

Смиту уже прочили роль в другом проекте по комиксам — фильме «Морбиус» про одного из врагов Человека-паука от Sony. По информации Variety, в январе 2019 года актёр почти завершил переговоры об участии в картине. С тех пор никаких новых деталей об этом не сообщалось.

Весной издание Deadline сообщало, что сценарий сиквела уже готов. Премьера «Доктора Стрэнджа 2» может состояться уже в 2020 году.