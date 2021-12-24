Слух: Lucasfilm готовит проект под названием Tales of the Jedi

В сети появились фотографии рождественских подарков для сотрудников Lucasfilm. На упаковке можно разглядеть логотипы актуальных проектов компании: от «Индианы Джонса 5» до «Мандалорца», «Книги Бобы Фетта», «Бракованной партии» и даже Star Wars: Vision. Последние два пункта, по всей видимости, включены компанией потому, что проекты продлили на второй сезон.

Внимание пользователей привлёк ещё логотип ранее не анонсированного проекта — Star Wars: Tales of the Jedi. Неизвестно, сериал это или фильм. А может, что-то другое.

В «Легендах» под этим названием (и схожим логотипом) выходило несколько мини-серий комиксов от Dark Horse. Их действие разворачивалось за несколько тысячелетий до событий саги, в эпоху Старой Республики. Серия выходила с 1993 по 1998 год и состояла в общей сложности из восьми сюжетных арок.