D23 Expo уже закончилось, но интересные новости нет. Портал We Got This Covered сообщает, что студия Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для сервиса Disney+. Правда, пока эту информацию стоит воспринимать лишь в качестве слуха.

Мисс Америка — девушка-супергерой из параллельной вселенной, которая попала в наш мир из-за катастрофы в своём собственном. В её измерении существовала космическая сущность Демиург, поддерживающая баланс. Однажды Демиург оказался близок к разрушению, и матери Америки Чавес пожертвовали собой, чтобы спасти дочь. Она прошла через портал и оказал в нашей мире, да ещё и наделённая суперспособностями. В разное время Мисс Америка состояла в Юных мстителях и команде Ultimates.

Никаких подробностей о сериале пока не известно. Однако слух может намекать на то, что после завершения пятой фазы Marvel может начать собирать на экране новую команду Мстителей. Сейчас в активной разработке у студии также находится сериал про Кейт Бишоп, которая вместе с Мисс Америкой была частью Юных Мстителей. Кроме этого, в команду входил и молодой Локи, шоу про взрослую версию которого выйдет на Disney+ в 2021 году.