Слух: Naughty Dog работает над фэнтезийной игрой и не только

Пользователь твиттера Oops Leaks поделился некоторыми подробностями о проектах, над которыми сейчас работает Naughty Dog.

Так, разработку онлайн-игры по The Last of Us перезапустили. Сначла это была королевская битва, а сейчас тайтл больше напоминает смесь Escape from Tarkov и The Division, вдохновленную оригинальным режимом Factions MP.

Студия хочет передать ощущения от одиночной игры в мультиплеере. Игра будет условно-бесплатной. Сначала она выйдет на PS5, а чуть позднее — на ПК.

Также Naughty Dog запустила в производство неназванную сюжетную игру. Творческий директор Нил Дракманн не участвует в проекте. А сеттинг у тайтла будет фэнтезийным — по крайней мере, так он пока выглядит.

Что касается триквела The Last of Us, то игра пока на стадии подготовки. Уже есть наброски сценария, но студия пока поглощена другими проектами. Тем не менее разработка может стартовать раньше за счет расширения команды.