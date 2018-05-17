Портал The One Ring поделился якобы первыми подробностями о грядущем сериале по «Властелину колец» от интернет-гиганта Amazon. Представители сайта в твиттере ссылаются на «многочисленные источники» среди Amazon, которые уверяют, что в центре сюжета окажется молодой Арагорн.

Сам Amazon пока никак не прокомментировал эту информацию. Официально о грядущем шоу известно лишь, что в нём будет пять сезонов, а действие развернётся до событий фильмов. Из слухов мы знаем, что интернет-гигант суммарно планирует потратить около миллиарда долларов на сериал. В эту сумму входят как 250 млн долларов на отчисления Tolkien’s Estate, так и производственный и рекламный бюджеты.

В фильмах Питера Джексона Арагорна блестяще сыграл Вигго Мортенсен. Как вы считаете, кто бы мог исполнить роль молодого Арагорна?

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Кот-редактор
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