Портал The One Ring поделился якобы первыми подробностями о грядущем сериале по «Властелину колец» от интернет-гиганта Amazon. Представители сайта в твиттере ссылаются на «многочисленные источники» среди Amazon, которые уверяют, что в центре сюжета окажется молодой Арагорн.
[BREAKING] We have confirmed from multiple sources that @AmazonStudios new billion-dollar #LOTR series will open its first season centered on a young Aragorn.
Let's discuss whats available and how this opens up Tolkien's Legendarium. A thread. #Tolkien
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— TheOneRing.net (@theoneringnet) May 16, 2018
Сам Amazon пока никак не прокомментировал эту информацию. Официально о грядущем шоу известно лишь, что в нём будет пять сезонов, а действие развернётся до событий фильмов. Из слухов мы знаем, что интернет-гигант суммарно планирует потратить около миллиарда долларов на сериал. В эту сумму входят как 250 млн долларов на отчисления Tolkien’s Estate, так и производственный и рекламный бюджеты.
В фильмах Питера Джексона Арагорна блестяще сыграл Вигго Мортенсен. Как вы считаете, кто бы мог исполнить роль молодого Арагорна?
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