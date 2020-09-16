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    Новости

    СМИ: Disney может снова перенести «Чёрную вдову»

    16 сентября 2020
    Кот-император
    16.09.2020
    206
    0 минут на чтение
    СМИ: Disney может снова перенести «Чёрную вдову»

    Издание Variety с ссылкой на источники пишет, что Disney на фоне неудачного проката «Довода» рассматривает возможность опять отложить «Чёрную вдову». Сейчас фильм намечен на 6 ноября, но вероятно его перенесут в связи с малыми сборами фантастического боевика «Нолана».

    Кроме того, по словам знакомых с ситуацией инсайдеров, Disney может перенести и мультфильм «Душа». Возможно, картина выйдет не в кинотеатрах, а сразу на стриминге, как и «Мулан».

    Ранее Warner Bros. перенесла «Чудо-женщину: 1984» на 24 декабря с 1 октября. «Дюна» по-прежнему стоит на 17 декабря. СМИ и ранее предполагали, что Disney может поменять даты своим картинам. Пока подтверждения от кинокомпании не было.

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    Кот-император
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