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    Новости

    СМИ: Marvel перегружает специалистов по спецэффектам, но платит им маленькие зарплаты

    15 января 2023
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    15.01.2023
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    1 минута на чтение
    Черновик 1013

    Издание Vulture опубликовало большую статью о работе компаний визуальных эффектов в Голливуде. Журналисты провели опрос среди десятков работников и обнаружили, что студия Marvel сознательно нанимает маленький штат специалистов, которым даёт большие объёмы работы, но платит за труд на 20% меньше, чем другие компании.

    Согласно оценкам профсоюза VFX-IATSE, Marvel нанимает одного человека для выполнения работы, для которой необходимы усилия трёх специалистов. Один из опрошенных работников отметил, что при таком объёме занятости рабочая нагрузка в четыре раза превышает оплату труда.

    При этом зрители уже несколько лет отмечают проблемы с визуальными эффектами в кинокомиксах студии, а после критики сериала «Женщина-Халк» стало появляться всё больше сообщений о несправедливом обращении с художниками по визуальным эффектам.

    Ветеран индустрии Марк Патч поделился своим опытом работы на Marvel Studios. Он отметил, что для рядовой фантастической ленты необходимо около 1600 кадров со спецэффектами, а для фильмов Marvel требуется около 3000 кадров, что практически в два раза больше. Работу нужно выполнить в сжатые сроки, и, по словам Патча, средняя занятость занимала 18 часов в день. Он отметил также высокие требования студии — это могла быть полная замена лиц актёров или создание целой сцены с помощью CGI-эффектов.

    Тем не менее недавно художники по спецэффектам потребовали увеличения зарплаты за один из предстоящих сериалов Disney+, на что студия согласились.

    Vulture связался Marvel, но студия воздержалась от комментариев.

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