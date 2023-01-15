СМИ: Marvel перегружает специалистов по спецэффектам, но платит им маленькие зарплаты

Издание Vulture опубликовало большую статью о работе компаний визуальных эффектов в Голливуде. Журналисты провели опрос среди десятков работников и обнаружили, что студия Marvel сознательно нанимает маленький штат специалистов, которым даёт большие объёмы работы, но платит за труд на 20% меньше, чем другие компании.

Согласно оценкам профсоюза VFX-IATSE, Marvel нанимает одного человека для выполнения работы, для которой необходимы усилия трёх специалистов. Один из опрошенных работников отметил, что при таком объёме занятости рабочая нагрузка в четыре раза превышает оплату труда.

При этом зрители уже несколько лет отмечают проблемы с визуальными эффектами в кинокомиксах студии, а после критики сериала «Женщина-Халк» стало появляться всё больше сообщений о несправедливом обращении с художниками по визуальным эффектам.

Ветеран индустрии Марк Патч поделился своим опытом работы на Marvel Studios. Он отметил, что для рядовой фантастической ленты необходимо около 1600 кадров со спецэффектами, а для фильмов Marvel требуется около 3000 кадров, что практически в два раза больше. Работу нужно выполнить в сжатые сроки, и, по словам Патча, средняя занятость занимала 18 часов в день. Он отметил также высокие требования студии — это могла быть полная замена лиц актёров или создание целой сцены с помощью CGI-эффектов.

Тем не менее недавно художники по спецэффектам потребовали увеличения зарплаты за один из предстоящих сериалов Disney+, на что студия согласились.

Vulture связался Marvel, но студия воздержалась от комментариев.