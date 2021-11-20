СМИ: Наташа Лю Бордиццо исполнит роль Сабин Рен в сериале «Асока»

Deadline сообщает, что актриса Наташа Лю Бордиццо получила роль Сабин Рен в сериале «Асока», спин-оффе «Мандалорца». Представители Lucasfilm и актрисы ещё не дали никаких комментариев.
Наташа Лю Бордиццо известна по ролям в фильмах «Величайший шоумен», «Пушки Акимбо» и сериале «Общество».
Сабина Рен — человек, мандалорка и художник граффити, бросившая обучение в Имперской академии и ставшая частью команды «Призрак». Она также мастер в обращении со всеми видами оружия. Сабин впервые была представлена как персонаж в сериале «Звёздные войны: Повстанцы», в котором её озвучила Тия Сиркар.
Согласно источникам издания, съёмки сериала начнутся уже в марте следующего года.
Премьера планируется в 2023 году.
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