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    Новости

    СМИ: ремейк Resident Evil 4 будет мрачнее и страшнее оригинала

    11 февраля 2022
    11.02.2022
    750
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    Репортер Fanbyte и бывший редактор Game Informer Имран Хан раскрыл свежие подробности о ремейке культовой Resident Evil 4, информация о котором впервые появилась еще в начале 2020 года.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • Игру анонсируют в течение 2022 года, если планы не изменятся;
    • За ремейк RE4 изначально отвечала студия M-Two, но после неоднозначной реакции на REmake 3 проект отдали разработчикам REmake 2;
    • Capcom предлагала геймдиректору Синдзи Миками возглавить разработку, но он вынужден был отказаться. Геймдизайнер переживал, что без него студия Tango Gameworks развалится;
    • Новая Resident Evil 4 будет мрачнее и страшнее оригинальной игры. Разработчики черпают вдохновение из неиспользованных демоверсий четвертой части;
    • К примеру, действие знаменитого интро в деревне развернется ночью;
    • Сюжет тоже претерпит некоторые изменения, а второстепенным персонажам дадут более значимые роли и больше экранного времени.

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