СМИ: ремейк Resident Evil 4 будет мрачнее и страшнее оригинала

Репортер Fanbyte и бывший редактор Game Informer Имран Хан раскрыл свежие подробности о ремейке культовой Resident Evil 4, информация о котором впервые появилась еще в начале 2020 года.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Игру анонсируют в течение 2022 года, если планы не изменятся;
- За ремейк RE4 изначально отвечала студия M-Two, но после неоднозначной реакции на REmake 3 проект отдали разработчикам REmake 2;
- Capcom предлагала геймдиректору Синдзи Миками возглавить разработку, но он вынужден был отказаться. Геймдизайнер переживал, что без него студия Tango Gameworks развалится;
- Новая Resident Evil 4 будет мрачнее и страшнее оригинальной игры. Разработчики черпают вдохновение из неиспользованных демоверсий четвертой части;
- К примеру, действие знаменитого интро в деревне развернется ночью;
- Сюжет тоже претерпит некоторые изменения, а второстепенным персонажам дадут более значимые роли и больше экранного времени.
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