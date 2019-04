И хотя Marvel Studios не раскрывают детали грядущих фильмов по Киновселенной, в сети регулярно появляются те или иные подробности. На этот раз издание Deadline рассказало, что к актёрскому составу «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон присоединился О. Т. Фагбенли, сыгравший мужа главной героини по имени Люк в «Рассказе служанки».

Подробности роли не раскрываются, однако поклонники комиксов предполагают, что в фильме главным злодеем может стать персонаж по прозвищу Таскмастер (он же Бригадир или Надсмотрщик). Эту версию с ссылкой на свой источник ещё в середине марта озвучивали We Got This Covered. Возможно, его и сыграет О. Т. Фагбенли.

Помимо него и Йоханссон в фильме появятся Дэвид Харбор (звезда «Хеллбоя» и «Очень странных дел»), Флоренс Пью (ещё одна вероятная злодейка) и Рэйчел Вайс.

Сюжет картины держится в секрете, однако издание уточняет, что нас ждёт история происхождения. Вероятно, нам покажут, как Наташу тренировали в качестве шпиона-убийцы в КГБ. Надеемся, авторам удастся избежать моря «клюквы».

Съёмки «Чёрной вдовы» начнутся в июне. Фильм снимает австралийская постановщица Кейт Шортланд («Лоре», «Берлинский синдром») по сценарию Неда Бенсона (трилогия «Исчезновение Элеанор Ригби») и черновику Жаклин Шеффер («Таймер»).

Точной даты выхода «Чёрной вдовы» нет — скорее всего, премьера состоится в 2020-м. Увидеть Наташу Романофф можно будет уже 29 апреля в «Финале».