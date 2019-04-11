И хотя Marvel Studios не раскрывают детали грядущих фильмов по Киновселенной, в сети регулярно появляются те или иные подробности. На этот раз издание Deadline рассказало, что к актёрскому составу «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон присоединился О. Т. Фагбенли, сыгравший мужа главной героини по имени Люк в «Рассказе служанки».
Подробности роли не раскрываются, однако поклонники комиксов предполагают, что в фильме главным злодеем может стать персонаж по прозвищу Таскмастер (он же Бригадир или Надсмотрщик). Эту версию с ссылкой на свой источник ещё в середине марта озвучивали We Got This Covered. Возможно, его и сыграет О. Т. Фагбенли.
Помимо него и Йоханссон в фильме появятся Дэвид Харбор (звезда «Хеллбоя» и «Очень странных дел»), Флоренс Пью (ещё одна вероятная злодейка) и Рэйчел Вайс.
Сюжет картины держится в секрете, однако издание уточняет, что нас ждёт история происхождения. Вероятно, нам покажут, как Наташу тренировали в качестве шпиона-убийцы в КГБ. Надеемся, авторам удастся избежать моря «клюквы».
Съёмки «Чёрной вдовы» начнутся в июне. Фильм снимает австралийская постановщица Кейт Шортланд («Лоре», «Берлинский синдром») по сценарию Неда Бенсона (трилогия «Исчезновение Элеанор Ригби») и черновику Жаклин Шеффер («Таймер»).
Точной даты выхода «Чёрной вдовы» нет — скорее всего, премьера состоится в 2020-м. Увидеть Наташу Романофф можно будет уже 29 апреля в «Финале».
Читайте также
«Мстители: Финал» — 42 детали, которые мы увидели в трейлере
Покадровый разбор трейлера. Кто был в гробу, как Соколиный Глаз превратится в Ронина и почему цвет волос Чёрной Вдовы — это спойлер.
Слух дня: кто сыграет в будущих фильмах киновселенной Marvel?
Неожиданные возвращения в «Мстителях: Финал», злодеи в «Чёрной вдове» и «Шанг-Чи», гомосексуал в «Вечных» и предварительный список актёров в третьих «Стражах Галактики».
На CinemaCon показали новые сцены из «Мстителей: Финал» — Ракета попросил не блевать на Бенатаре
В сети роликов пока нет, но отрывки уже пересказали журналисты IGN.
Комментарии (Правила дискуссии)