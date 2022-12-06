СМИ: российские кинотеатры решили не выпускать «Аватара 2» до 12 января

По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», федеральные киносети, продолжающие выпускать фильмы без согласия голливудских компаний, не будут выпускать «Аватара 2: Путь воды» до 12 января 2023 года.
Это «джентельменское соглашение» нужно, чтобы дать простор отечественным лентам и позволить кинотеатрам заработать на праздниках без привлечения западного контента.
Плюс, 5 января они выпустят «Операцию «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи, на которую отечественные кинотеатры тоже делают большие ставки.
Вот что говорят источники издания:
Таким образом кинотеатры показывают, что они несут ответственность перед российским кинобизнесом. Все мы оказались в одной лодке, и если в данной ситуации не поможем друг другу, то дальнейшее сосуществование внутри индустрии будет затруднено.
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