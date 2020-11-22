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    Новости

    СМИ: съемки «Черной пантеры 2» пройдут в 2021 году

    22 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    22.11.2020
    474
    0 минут на чтение
    СМИ: съемки «Черной пантеры 2» пройдет в 2021 году

    По данным The Hollywood Reporter, производство «Черной пантеры 2» стартует в 2021 году — Чедвика Боузмана не будут заменять CGI-персонажем.

    Съемки начнутся в июле в Атланте и продлятся больше шести месяцев. Disney оставила информацию без комментариев.

    Инсайдеры отмечают, что на этот раз роль Летисии Райт будет намного важнее. Скорее всего, новой Черной пантерой станет именно Шури, сестра Т’Чаллы, тем более в комиксах такое уже было.

    Также в фильме вернутся Лупита Нионго, Уинстон Дьюк и Анджела Бассетт. Без новых лиц не обойдется — Теноч Уэрт из «Нарко: Мексика» сыграет одного из антагонистов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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