СМИ: съемки «Черной пантеры 2» пройдут в 2021 году

По данным The Hollywood Reporter, производство «Черной пантеры 2» стартует в 2021 году — Чедвика Боузмана не будут заменять CGI-персонажем.

Съемки начнутся в июле в Атланте и продлятся больше шести месяцев. Disney оставила информацию без комментариев.

Инсайдеры отмечают, что на этот раз роль Летисии Райт будет намного важнее. Скорее всего, новой Черной пантерой станет именно Шури, сестра Т’Чаллы, тем более в комиксах такое уже было.

Также в фильме вернутся Лупита Нионго, Уинстон Дьюк и Анджела Бассетт. Без новых лиц не обойдется — Теноч Уэрт из «Нарко: Мексика» сыграет одного из антагонистов.