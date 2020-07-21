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    Новости

    СМИ: спецэффектами второго сезона «Ведьмака» занимается студия Джорджа Лукаса

    21 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    21.07.2020
    3137
    0 минут на чтение
    СМИ: спецэффектами второго сезона «Ведьмака» занимается студия Джорджа Лукаса

    Недавно Дэвид Питерсон, создавший дотракийский язык для «Игры престолов», опубликовал пачку заметок на Старшем наречии, над которым он работал для «Ведьмака» от Netflix.

    В одной из записей упоминается некая Бессмертная мать — демон, скрывающийся под личиной седовласой женщины 70-100 лет. По данным Redanian Intelligence, это женская версия Гюнтера О’Дима из дополнения «Каменные сердца» для «Ведьмака 3: Дикая охота». Героиня должна появиться в нескольких эпизодах второго сезона.

    Также журналисты рассказали, что над спецэффектами второго сезона работает основанная Джорджем Лукасом Industrial Light & Magic, которая прежде занималась фильмами Marvel, «Звездными войнами» и другими крупными картинами. Судя по всему, на фоне успешного старта Netflix увеличил бюджет сериала.

    Напомним, съемки «Ведьмака» возобновятся 17 августа. А продолжение должно выйти в 2021 году — точная дата пока что не сообщается.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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