    3
    Новости

    СМИ: спин-офф «Пацанов» обрёл исполнительниц главных ролей

    12 марта 2021
    Кот-император
    12.03.2021
    701
    1 минута на чтение
    СМИ: спин-офф «Пацанов» обрёл исполнительниц главных ролей

    А вот и первые новости об актёрском составе пока безымянного спин-оффа «Пацанов». Команда нашла исполнительниц главных ролей, ими стали звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» Джаз Синклер и актриса Лиззи Бродвей («Новичок», «Здесь и сейчас»).

    Variety уточняет, что Бродвей воплотит сыграет некую Эмму, а Синклер достанется роль Мари. Издание не приводит подробности ролей, но ранее их раскрыл портал The Illuminerdi. Пока что, кажется, совпадает:

    Мари Моро — 18-летняя темнокожая девушка, главная героиня. Описывается как стойкая и целеустремлённая. Она первая и единственная супер с Карибских островов, так что она хочет доказать всему миру, что «маленькая темнокожая девочка может стать одним из величайших суперов в мире». Она умная и эрудированная, и на её плечах лежит ответственность за благополучие её родины.

    Эмма — 18-летняя девушка с Малибу, тоже главная героиня. Описывается как милая, приятная и очаровательно нервная, что порой доводит её до невротических припадков. «Эмма отдаст вам свои туфли, а потом извинится, что они немного потёртые». Больше всего девушка жаждет глубокой эмоциональной связи с людьми, которой ей всю жизнь не хватало. Мать Эммы — известная супергероиня — делала всё, чтобы её слава не влияла на дочь. Эмма рада поступить в колледж и завести там друзей на всю жизнь, ведь её постоянно выгоняли из прошлых школ, трейлеров и летних лагерей. А ещё у Эммы есть секрет происхождения, который она тщательно скрывает.

    Напомним,  действие шоу развернётся в супергеройском колледже организации The Vought, по окончанию которого выпускники смогут претендовать на звание настоящих суперов. Работать над проектом будут всё те же студии: Sony Pictures Television и Amazon Studios. Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке занял должность исполнительного продюсера. А шоураннером и сценаристом проекта стал Крэйг Розенберг, один из авторов и продюсер самих «Пацанов». Вот такое сотрудничество.

    Читайте также

    «Пацаны», сезон 2. Почему больше не сносит крышу? 4

    «Пацаны», сезон 2. Почему больше не сносит крышу?

     Евгения Сафонова |  13.10.2020

    Продолжение истории о борцах со злыми супергероями вышло достойным, но всё же от него хотелось большего.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Майкл Суэнвик «Мать железного дракона» 
    0
    3900
    Майкл Суэнвик «Мать железного дракона»: финал культового технофэнтези

    Изящная игра с мифами в последнем томе знаменитой трилогии.

    Пётр Бормор «Мудрость предков»
    0
    22298
    Пётр Бормор «Мудрость предков»

    «Мудрые глаза сурово смотрят на потомков сквозь стекло анабиозных камер».

    Читаем книгу «Лисья тень» Джули Кагавы
    0
    46447
    Читаем книгу «Лисья тень» Джули Кагавы

    В отрывке охотник на демонов сталкивается с дзёрогумо — чудовищем из японского фольклора, которое предстаёт наполовину пауком и наполовину прекрасной девушкой.

    Короткометражка: «Бэтмен: Умирать легко». Тёмный рыцарь навещает Джокера в Аркхеме
    0
    105826
    Короткометражка: «Бэтмен: Умирать легко». Тёмный рыцарь навещает Джокера в Аркхеме

    Не пропустите сцену после титров!

    «Нос, или Заговор „не таких“»: мульт-кабаре-опера про Сталина, Гоголя и Шостаковича 2
    0
    58933
    «Нос, или Заговор „не таких“»: мульт-кабаре-опера про Сталина, Гоголя и Шостаковича

    При богатом разнообразии анимационных техник, использованных в мультфильме, послание «Носа» удивительно однозначно и конкретно.

    Какие фильмы посмотреть в марте 2021? Снайдер, Ghibli и Годзилла
    0
    107377
    Какие фильмы посмотреть в марте 2021? Снайдер, Ghibli и Годзилла

    Сезон большого кино снова открыт! В кинотеатрах — Кинг Конг, драконы и одиссея Тома Холланда. А в интернете — долгожданный «Снайдеркат».

    Фэнтези о становлении героя 7
    0
    117187
    Семь фэнтезийных историй о становлении героя

    А что читали вы?

    Читаем книгу «Серые ублюдки» Джонатана Френча
    0
    166247
    Читаем книгу «Серые ублюдки» Джонатана Френча

    Фрагмент показывает непростую долю полуорков, к которым люди относятся как к грязи.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить