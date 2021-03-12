СМИ: спин-офф «Пацанов» обрёл исполнительниц главных ролей

А вот и первые новости об актёрском составе пока безымянного спин-оффа «Пацанов». Команда нашла исполнительниц главных ролей, ими стали звезда «Леденящих душу приключений Сабрины» Джаз Синклер и актриса Лиззи Бродвей («Новичок», «Здесь и сейчас»).

Variety уточняет, что Бродвей воплотит сыграет некую Эмму, а Синклер достанется роль Мари. Издание не приводит подробности ролей, но ранее их раскрыл портал The Illuminerdi. Пока что, кажется, совпадает:

Мари Моро — 18-летняя темнокожая девушка, главная героиня. Описывается как стойкая и целеустремлённая. Она первая и единственная супер с Карибских островов, так что она хочет доказать всему миру, что «маленькая темнокожая девочка может стать одним из величайших суперов в мире». Она умная и эрудированная, и на её плечах лежит ответственность за благополучие её родины. Эмма — 18-летняя девушка с Малибу, тоже главная героиня. Описывается как милая, приятная и очаровательно нервная, что порой доводит её до невротических припадков. «Эмма отдаст вам свои туфли, а потом извинится, что они немного потёртые». Больше всего девушка жаждет глубокой эмоциональной связи с людьми, которой ей всю жизнь не хватало. Мать Эммы — известная супергероиня — делала всё, чтобы её слава не влияла на дочь. Эмма рада поступить в колледж и завести там друзей на всю жизнь, ведь её постоянно выгоняли из прошлых школ, трейлеров и летних лагерей. А ещё у Эммы есть секрет происхождения, который она тщательно скрывает.

Напомним, действие шоу развернётся в супергеройском колледже организации The Vought, по окончанию которого выпускники смогут претендовать на звание настоящих суперов. Работать над проектом будут всё те же студии: Sony Pictures Television и Amazon Studios. Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке занял должность исполнительного продюсера. А шоураннером и сценаристом проекта стал Крэйг Розенберг, один из авторов и продюсер самих «Пацанов». Вот такое сотрудничество.