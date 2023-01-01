СМИ: в «Сорвиголове: Рожденный заново» появится Каратель

По данным издания The Hollywood Reporter, Джон Бернтал повторит роль Карателя в «Сорвиголове: Рожденный заново».

Ранее об этом уже неоднократно говорили инсайдеры. А однажды проговорилась даже сама Розарио Доусон.

Насколько велика будет роль Фррэнка Касла, пока непонятно. Вполне возможно, что в дальнейшем он получит свой сериал.

Помимо Джона Бернтала к своим ролям точно вернутся Чарли Кокс (Мэтт Мердок) и Винсент Д’Онофрио (Кингпин).

А вот Дебору Энн Уолл (Карен Пейдж) и Элдена Хенсона (Фогги Нельсон) ждать в сериале не стоит.

«Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет в 2024 году. Всего в нем будет 18 эпизодов.