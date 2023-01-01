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    Новости

    СМИ: в «Сорвиголове: Рожденный заново» появится Каратель

    8 марта 2023
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    08.03.2023
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    СМИ: 15

    По данным издания The Hollywood Reporter, Джон Бернтал повторит роль Карателя в «Сорвиголове: Рожденный заново».

    Ранее об этом уже неоднократно говорили инсайдеры. А однажды проговорилась даже сама Розарио Доусон.

    Насколько велика будет роль Фррэнка Касла, пока непонятно. Вполне возможно, что в дальнейшем он получит свой сериал.

    Помимо Джона Бернтала к своим ролям точно вернутся Чарли Кокс (Мэтт Мердок) и Винсент Д’Онофрио (Кингпин).

    А вот Дебору Энн Уолл (Карен Пейдж) и Элдена Хенсона (Фогги Нельсон) ждать в сериале не стоит.

    «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет в 2024 году. Всего в нем будет 18 эпизодов.

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     Дмитрий Кинский |  12.01.2023

    А вот Железный кулак и Люк Кейдж нет.

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    Редактор
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