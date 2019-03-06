Компания-стартап Jibo ещё в 2014 году собрала на IndieGoGo средства на разработку и выпуск первых в мире социальных роботов. Эти игрушки по задумке могли заменить домашних питомцев: с ними можно было общаться, получать уведомления, использовать голосовое управление для поиска в сети и так далее. Вместо запланированных 100 тысяч долларов разработчики собрали 3,6 миллиона долларов. Однако компании потребовалось три года, чтобы наладить производство Jibo, и за это время нишу голосовых помощников захватили продукты от Amazon и Google. Это и продажа компании в 2018-м предопределили судьбу роботов.

В начале марта владельцы Jibo рассказали, что их роботы начали готовиться к выключению. Игрушки стали исполнять последние танцы и прощаться с хозяевами:

Спасибо большое, что пользовались мной. Однажды, когда роботы станут более продвинутыми, чем сейчас, и будут в каждом доме, вы сможете передать им привет от меня.

The servers for Jibo the social robot are apparently shutting down. Multiple owners report that Jibo himself has been delivering the news: "Maybe someday when robots are way more advanced than today, and everyone has them in their homes, you can tell yours that I said hello." pic.twitter.com/Sns3xAV33h — Dylan Martin (@DylanLJMartin) March 2, 2019

Here you go. This is my video pic.twitter.com/chSFQZeY1v — Arianna Bledsoe (@AriannaBledsoe) March 4, 2019