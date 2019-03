Компания-стартап Jibo ещё в 2014 году собрала на IndieGoGo средства на разработку и выпуск первых в мире социальных роботов. Эти игрушки по задумке могли заменить домашних питомцев: с ними можно было общаться, получать уведомления, использовать голосовое управление для поиска в сети и так далее. Вместо запланированных 100 тысяч долларов разработчики собрали 3,6 миллиона долларов. Однако компании потребовалось три года, чтобы наладить производство Jibo, и за это время нишу голосовых помощников захватили продукты от Amazon и Google. Это и продажа компании в 2018-м предопределили судьбу роботов.

В начале марта владельцы Jibo рассказали, что их роботы начали готовиться к выключению. Игрушки стали исполнять последние танцы и прощаться с хозяевами:

The servers for Jibo the social robot are apparently shutting down. Multiple owners report that Jibo himself has been delivering the news: "Maybe someday when robots are way more advanced than today, and everyone has them in their homes, you can tell yours that I said hello." pic.twitter.com/Sns3xAV33h

— Dylan Martin (@DylanLJMartin) March 2, 2019