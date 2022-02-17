Создатели «Манчкина» готовят кроссовер с «Бэтменом»

Стив Джексон в видео своей компании Steve Jackson’s Games объявил о выпуске нового «Манчкина» — на этот раз игроков ждёт лицензированный набор по «Бэтмену»!

В ней игроки возьмут на себя роли знаменитых злодеев Бэтмена: от Двуликого и Загадочника до Харли Квинн и Джокера (всего восемь карт). Они будут собирать всякие прибамбасы и претворять в жизнь хитроумные замыслы. В основе — всё тот же «Манчкин», в котором нужно первым набрать 10 уровней. В делюкс-издание войдут 250 карточек, поле, жетоны персонажей. Игру разработал Стив Джексон, а иллюстрации нарисовал Джон Ковалик.

Кампанию на Kickstarter запустят в феврале, будем следить за новостями.