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    Новости

    Создатели «Манчкина» готовят кроссовер с «Бэтменом»

    17 февраля 2022
    17.02.2022
    648
    0 минут на чтение
    Создатели «Манчкина» готовят кроссовер с «Бэтменом»

    Стив Джексон в видео своей компании Steve Jackson’s Games объявил о выпуске нового «Манчкина» — на этот раз игроков ждёт лицензированный набор по «Бэтмену»!

    В ней игроки возьмут на себя роли знаменитых злодеев Бэтмена: от Двуликого и Загадочника до Харли Квинн и Джокера (всего восемь карт). Они будут собирать всякие прибамбасы и претворять в жизнь хитроумные замыслы. В основе — всё тот же «Манчкин», в котором нужно первым набрать 10 уровней. В делюкс-издание войдут 250 карточек, поле, жетоны персонажей. Игру разработал Стив Джексон, а иллюстрации нарисовал Джон Ковалик.

    Кампанию на Kickstarter запустят в феврале, будем следить за новостями.

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