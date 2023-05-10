Стартовал предзаказ артбука художника Marvel Скотти Янга

У наших коллег на CrowdRepublic стартовал предзаказ артбука-энциклопедии ещё одного выдающегося художника Marvel — «Искусство Скотти Янга», которое выпускает издательство «Лев».

Повторите творческий путь Скотти Янга — создателя юных версий героев Marvel для сотен альтернативных обложек и обладателя нескольких премий Айснера за адаптацию «Страны Оз» Л. Фрэнка Баума. От первых набросков к Человеку-Факелу и навеянному мангой ниндзя-Человеку-Пауку до обретения статуса суперзвезды и востребованного художника индустрии!

Внутри вы найдёте не только массу иллюстраций, но комментарии самого Янга и его коллег, а также секреты мастерства художника-самоучки.

Скотти — очень разносторонний художник, и любое сравнение его работ с моими — это честь для меня. Когда начинаешь работать в этой индустрии, всегда есть целый ряд художников, которые служат тебе примером — это первый шаг на пути к собственному стилю. Умберто Рамос, мексиканский художник комиксов, сотрудничает с Marvel Comics и Dark Horse Comics

Примеры разворотов

В рамках предзаказа доступны и другие артбуки издательства, посвящённые комиксам Marvel: «История комиксов Marvel», «Искусство Адама Куберта» и другие.

224 страницы, отправка в июле.