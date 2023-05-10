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    Стартовал предзаказ артбука художника Marvel Скотти Янга

    10 мая 2023
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    10.05.2023
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    Стартовал предзаказ артбука художника Marvel Скотти Янга

    У наших коллег на CrowdRepublic стартовал предзаказ артбука-энциклопедии ещё одного выдающегося художника Marvel — «Искусство Скотти Янга», которое выпускает издательство «Лев».

    Повторите творческий путь Скотти Янга — создателя юных версий героев Marvel для сотен альтернативных обложек и обладателя нескольких премий Айснера за адаптацию «Страны Оз» Л. Фрэнка Баума. От первых набросков к Человеку-Факелу и навеянному мангой ниндзя-Человеку-Пауку до обретения статуса суперзвезды и востребованного художника индустрии!

    Внутри вы найдёте не только массу иллюстраций, но комментарии самого Янга и его коллег, а также секреты мастерства художника-самоучки.

    Скотти — очень разносторонний художник, и любое сравнение его работ с моими — это честь для меня. Когда начинаешь работать в этой индустрии, всегда есть целый ряд художников, которые служат тебе примером — это первый шаг на пути к собственному стилю.

    Умберто Рамос, мексиканский художник комиксов, сотрудничает с Marvel Comics и Dark Horse Comics

    Примеры разворотов

    Стартовал предзаказ артбука художника Marvel Скотти Янга 1 Стартовал предзаказ артбука художника Marvel Скотти Янга 2

    В рамках предзаказа доступны и другие артбуки издательства, посвящённые комиксам Marvel: «История комиксов Marvel», «Искусство Адама Куберта» и другие.

    224 страницы, отправка в июле.

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