Стартовал предзаказ долгожданного шестого спецвыпуска «Мира фантастики»: «Старые добрые видеоигры»

На сайте Hobby Games открылся предзаказ на долгожданный шестой спецвыпуск «Мира фантастики», посвящённый старым добрым видеоиграм. Его выход был запланирован ещё на весной 2021-го, но в силу разных причин несколько раз откладывался. Теперь мы наконец смогли подержать его в руках, полистать и убедиться, что он получился отличным. Обложку для иллюстрации создал художник pakowacz. Рассылка подписчикам уже началась, а в розничную продажу номер поступит 21 января по цене 790 рублей.

В этом выпуске: