Стартовал предзаказ долгожданного шестого спецвыпуска «Мира фантастики»: «Старые добрые видеоигры»

На сайте Hobby Games открылся предзаказ на долгожданный шестой спецвыпуск «Мира фантастики», посвящённый старым добрым видеоиграм. Его выход был запланирован ещё на весной 2021-го, но в силу разных причин несколько раз откладывался. Теперь мы наконец смогли подержать его в руках, полистать и убедиться, что он получился отличным. Обложку для иллюстрации создал художник pakowacz. Рассылка подписчикам уже началась, а в розничную продажу номер поступит 21 января по цене 790 рублей.
В этом выпуске:
- несколько поколений культовых фантастических видеоигр — от Space Invaders до Dead Space, от Golden Axe до Demon’s Soul, от Dangerous Dave до Alan Wake;
- широчайшая палитра жанров — от ролевых игр и квестов до шутеров и стратегий;
- общепризнанные шедевры и локальные хиты — от Pac-Man, Prince of Persia и Portal до «Вангеров», «Петьки и Василия Ивановича» и S.T.A.L.K.E.R.;
- любимые серии — Final Fantasy, God of War, Resident Evil, DOOM, The Legend of Kyrandia;
- живая по сей день классика — Warhammer 40,000: Dawn of War, Heroes of Might and Magic III, Diablo II, Planescape: Torment, BioShock и многое, многое, многое другое!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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