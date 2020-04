Стартовала кампания по сбору средств на настольную игру Call of the Hunt

Недавно на CrowdRepublic стартовала краудфандинговая кампания по сбору средств на настольную игру-головоломку Call of the Hunt, в которой нужно расследовать серию загадочных убийств.

За оставшиеся 29 дней авторы хотят собрать 640 тысяч рублей, из которых им уже пожертвовали 361 тысячу.

Сюжет разворачивается в Стокгольме в наши дни. Герой, у которого есть свой блог, получает посылку от неизвестного человека. В ней лежат жутковатая фотография, странные загадки и зашифрованные послания. Цель маньяка — рассказать свою историю.

Вот что будет в первой коробке:

Фотография;

Контейнер с кодовым замком;

Карта;

4 булавки;

2 красные нити;

4 рукописных письма от Маньяка;

Разворот журнала;

Разворот газеты;

Визитка.

Авторы настольной игры уверяют, что все содержимое обязательно пригодится и будет раскрываться по мере решение загадок.

Всего будет шесть коробок, каждая из которых посвящена конкретной жертве. Из них должна сложиться история с неожиданным финалом.

Над проектом трудятся люди, приложившие руку таким играм, как «Небеса», The Tribez, Island Experiment, Westland Survival, Gardenscapes, World of Tanks, Prime World, Life is Feudal, Last Day on Earth, Stay Alive и другим.