На прошлой неделе мы писали, что студия Нила Бломкампа («Район №9», «Робот по имени Чаппи») открыла площадку по сбору средств на съёмки полнометражного сиквела короткометражки Firebase. Oats Studio планировали собирать деньги в течение месяца, однако сегодня они приостановили проект. Об этом студия сообщила в официальном аккаунте в твиттере:

Спасибо всем спонсорам проекта Firebase. Oats Studio вернёт всем затраченные средства. К сожалению, мы собрали недостаточно денег, чтобы снять что-то по-настоящему крутое. Лучше мы превзойдём ожидания, чем снимем средненький фильм. Мы благодарим тысячи людей, которые нас поддержали. Не падайте духом!

Сайт, где Oats собирали деньги, теперь ведёт на страницу интернет-магазина, где студия продаёт различный мерчандайз вроде футболок и кепок.

В комментариях к первоначальной записи пользователи предложили сервису Netflix подхватить наработки Oats.

Давайте же, Netflix, это ведь ваша тема!

Другие жаловались, что планировали подкинуть денег Oats Studio с грядущей зарплаты, но теперь площадка закрыта.

— Я думал, что сбор будет идти 30 дней!
— Тоже был в этом уверен, так что я ждал зарплаты. 

Кто-то посоветовал студии выйти на Kickstarter — платформу, на которой собирают деньги на самые разные проекты:

Я умоляю, пожалуйста, запустите проект на Kickstarter. Эту площадку во всём мире знают. Сохраните те же виды наград для спонсоров. Никаких физических «наград».

Я согласен, что стоит обратиться к Kickstarter. Мне кажется, что их гибкая система сверхцелей и наград вдохновляет людей жертвовать больше. Идея в том, чтобы минимизировать расходы на награды, которые напрямую не вкладываются в проект.

Ранее Oats Studio выдвигали мысль, что интернет позволяет кинозрителю и съёмочной студии взаимодействовать напрямую. Мол, зритель может сам поддерживать любимые кинокомпании, а на площадках по сбору средств деньги зачастую тратятся на всякий мерч, а не на финальный продукт.

Напомним, короткометражка Firebase вдохновлена теорией, что вся наша вселенная — это симуляция. Действие ролика разворачивается во Вьетнаме, где американские солдаты сталкиваются с чудовищным существом, «богом реки». Оно за пару движений расправляется с бойцами и запросто изменяет гравитацию вокруг себя, обладает телекинезом, телепатией и тому подобными сверхспособностями. Чтобы его остановить, вселенная создаёт противодействие в виде совершенного оружия.

Посмотрите, если ещё не видели — русские субтитры включаются в плеере:

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