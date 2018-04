На прошлой неделе мы писали, что студия Нила Бломкампа («Район №9», «Робот по имени Чаппи») открыла площадку по сбору средств на съёмки полнометражного сиквела короткометражки Firebase. Oats Studio планировали собирать деньги в течение месяца, однако сегодня они приостановили проект. Об этом студия сообщила в официальном аккаунте в твиттере:

To all backers of Firebase.. Oats will be refunding everyone who contributed completely. Unfortunately we didn't raise enough to do something truley awesome. We would rather over deliver than create an average film. We thank the thousands of people who did back us- hang in there. — Oats Studios (@oatsstudios) April 20, 2018

Спасибо всем спонсорам проекта Firebase. Oats Studio вернёт всем затраченные средства. К сожалению, мы собрали недостаточно денег, чтобы снять что-то по-настоящему крутое. Лучше мы превзойдём ожидания, чем снимем средненький фильм. Мы благодарим тысячи людей, которые нас поддержали. Не падайте духом!

Сайт, где Oats собирали деньги, теперь ведёт на страницу интернет-магазина, где студия продаёт различный мерчандайз вроде футболок и кепок.

В комментариях к первоначальной записи пользователи предложили сервису Netflix подхватить наработки Oats.

C'mon @Netflix! This is right up your alley, too! — ThadPat (@jacfalcon) April 20, 2018

Давайте же, Netflix, это ведь ваша тема!

Другие жаловались, что планировали подкинуть денег Oats Studio с грядущей зарплаты, но теперь площадка закрыта.

That's what I thought too I was waiting for my next paycheck :/ — Steven Guzman (@Sargupe) April 20, 2018

— Я думал, что сбор будет идти 30 дней!

— Тоже был в этом уверен, так что я ждал зарплаты.

Кто-то посоветовал студии выйти на Kickstarter — платформу, на которой собирают деньги на самые разные проекты:

Here’s what you do @NeillBlomkamp @barefootSupe and @thestudioADI @alec_gillis has experience with them: @kickstarter I’m yelling to the heavens to please use Kickstarter. They are known world wide. Keep your backer tiers the same. No physical “rewards”. — LiquidSinister (@liquid_sinister) April 20, 2018

Я умоляю, пожалуйста, запустите проект на Kickstarter. Эту площадку во всём мире знают. Сохраните те же виды наград для спонсоров. Никаких физических «наград».

I agree Kickstarter is the way to go, tho I do think they should do rewards/stretch goals — it encourages people to donate more and the idea is you offset the cost so the rewards don't take away from the money going into the project! — Scorpio (@Scorpio06061988) April 20, 2018

Я согласен, что стоит обратиться к Kickstarter. Мне кажется, что их гибкая система сверхцелей и наград вдохновляет людей жертвовать больше. Идея в том, чтобы минимизировать расходы на награды, которые напрямую не вкладываются в проект.

Ранее Oats Studio выдвигали мысль, что интернет позволяет кинозрителю и съёмочной студии взаимодействовать напрямую. Мол, зритель может сам поддерживать любимые кинокомпании, а на площадках по сбору средств деньги зачастую тратятся на всякий мерч, а не на финальный продукт.

Напомним, короткометражка Firebase вдохновлена теорией, что вся наша вселенная — это симуляция. Действие ролика разворачивается во Вьетнаме, где американские солдаты сталкиваются с чудовищным существом, «богом реки». Оно за пару движений расправляется с бойцами и запросто изменяет гравитацию вокруг себя, обладает телекинезом, телепатией и тому подобными сверхспособностями. Чтобы его остановить, вселенная создаёт противодействие в виде совершенного оружия.

Посмотрите, если ещё не видели — русские субтитры включаются в плеере: