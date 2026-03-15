Студия отказалась от сатирического сценария по G. I. Joe

Студия Paramount отказалась экранизировать сценарий Макса Лэндиса («Яркость
», «Детективное агентство Дирка Джентли
»), написанный для перезапуска франшизы G. I. Joe
. В России фильмы по ней выходили под брендом «Бросок кобры
», по названию первого фильма в серии. Но в принципе G. I. Joe — это серия игрушечных солдатиков, на которой основана кинофраншиза.
Насколько известно, сценарий Лэндиса представлял собой почти реалистичный шпионский боевик с сатирическим и самоироничным уклоном. Такой подход не устроил студию, которая рассчитывала на развлекательный блокбастер, помогающий продавать игрушки.
По сообщениям инсайдеров
, на студии продолжаются совещания в попытках решить, как перезапустить франшизу. Среди вариантов упоминалась идея кроссовера G. I. Joe с «Трансформерами», фильмы о которых тоже снимает Paramount.