Студия Warner Bros. недавно провела тестовые показы своего нового фильма из киновселенной DC — «Хищных птиц». Мнения зрителей и студии разделились. Первым картина понравилась, Warner Bros. же осталась недовольна. Об этом у себя в твиттере рассказал журналист издания Screen Rant Стивен Колберт.

На тестовых показах зрители были просто в восторге, а вот на внутренних показах для WB всё было наоборот. Это всё, что мне нужно знать, чтобы успокоиться. Надеюсь, Робби не даст им вмешаться.

Съёмки фильма уже завершены. На этом этапе вмешаться в производство картины студия может двумя способами — это либо контроль монтажа, либо возможные досъёмки. Убедить их не делать этого может Марго Робби, которая не только играет роль Харли Квин, но и выступает продюсером «Хищных птиц».

Именно этого и хотят фанаты, обеспокоенные реакцией студии на показы. В ответ на твит Колберта они вспомнили, что обычно случается с фильмами, которые не нравятся студии.

Им лучше не вмешиваться. Мы все видели, что случилось, когда им не понравилась «Лига справедливости». Просто доверьтесь вашим креативщикам.

Сколько раз WB должна облажаться, чтобы понять, что одна из важных частей производства хорошего супергеройского кино — это доверять людям, которых они нанимают, чтобы снимать его. Студийное вмешательство никогда не заканчивалось хорошо.

Мировая премьера «Хищных птиц» запланирована на 6 февраля 2020 года.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

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