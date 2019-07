Студия Warner Bros. недавно провела тестовые показы своего нового фильма из киновселенной DC — «Хищных птиц». Мнения зрителей и студии разделились. Первым картина понравилась, Warner Bros. же осталась недовольна. Об этом у себя в твиттере рассказал журналист издания Screen Rant Стивен Колберт.

So the audience test screening for Birds of Prey had people raving about it and the internal WB test screening seemingly had the opposite effect. So basically all I needed to be reassured. Hopefully Robbie can keep their hands off of it. — ☕Stephen M. Colbert (@smcolbert) July 13, 2019

На тестовых показах зрители были просто в восторге, а вот на внутренних показах для WB всё было наоборот. Это всё, что мне нужно знать, чтобы успокоиться. Надеюсь, Робби не даст им вмешаться.

Съёмки фильма уже завершены. На этом этапе вмешаться в производство картины студия может двумя способами — это либо контроль монтажа, либо возможные досъёмки. Убедить их не делать этого может Марго Робби, которая не только играет роль Харли Квин, но и выступает продюсером «Хищных птиц».

Именно этого и хотят фанаты, обеспокоенные реакцией студии на показы. В ответ на твит Колберта они вспомнили, что обычно случается с фильмами, которые не нравятся студии.

They better stay off. We saw what happened when they weren’t happy with JL. Just trust your creatives — George (@Hypnotique89) July 13, 2019

Им лучше не вмешиваться. Мы все видели, что случилось, когда им не понравилась «Лига справедливости». Просто доверьтесь вашим креативщикам.

How many times do WB need to fuck up to learn that part of them way to make good superhero films is to have faith in the people they hire to direct. Studio meddling has never ended well — Awkward Jake (@IdiotB9720) July 13, 2019

Сколько раз WB должна облажаться, чтобы понять, что одна из важных частей производства хорошего супергеройского кино — это доверять людям, которых они нанимают, чтобы снимать его. Студийное вмешательство никогда не заканчивалось хорошо.

Мировая премьера «Хищных птиц» запланирована на 6 февраля 2020 года.