Теперь у нас есть «Покемоны» дома. Трейлер и геймплей новой игры от авторов Gensin Impact

miHoYo сделала полноценной анонс своей следующей игры под названием Honkai: Nexus Anima.



Это будет эдакая смесь Pokemon и Teamfight Tactics из League of Legends, в которой игрокам предстоит коллекционировать фантастических существ с уникальными характеристиками и способностями.

В игре будет большой открытый мир, в котором разработчики сделали упор на исследование и взаимодействие с окружением.

До 12 сентября можно записаться на бета-тестирование. Однако даты релиза пока нет.

Трейлер

Геймплей

